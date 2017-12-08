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Парламент проголосував проти "яєць Святаша"

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Більшість народних депутатів Верховної Ради не підтримали правку народного депутата від групи "Відродження" Дмитра Святаша про позбавлення виробників яєць і курячого м'яса статусу сільгоспвиробників, повідомляє кореспондент УНН.

Ініціатива нардепа полягала в тому, щоб позбавити вітчизняних виробників держдопомоги на розвиток і права на єдиний податок. Як пояснили в стінах парламенту, пов'язано це з тим, що Д.Святаш лобіює так звані "ніжки Буша", тобто імпортні продукти і зацікавлений у погіршенні стану національних виробників.

Підтверджує цю версію народний депутат Ігор Лапін

"Вчора в стінах парламенту явно простежувалися інтереси тих, хто імпортує курку. Мені не хотілося б переходити на персоналії, але ми побачили, що Святаш, який торгує куркою - просив знизити ставки на ввезення цього продукту в Україні. В результаті відбулося протистояння між імпортерами курки і національним виробником", - зазначив нардеп і додав, що в першу чергу влада зобов'язана підтримувати внутрішнього виробника.

"Коли мова йде про національного виробника, коли вкладають гроші в Україну, надають робочі місця і продають продукцію за кордон, коли ми є експортерами і валютну виручку везуть в Україну - я виступаю за нашого виробника. І імена для мене не мають ніякого значення", - пояснив він.

Якби правку Д.Святаша взяли, це означало б вбивство вітчизняної галузі агропромислового комплексу, а також підвищення цін на місцеві продукти харчування, впевнені в профільних аграрних асоціаціях.

"Такий підхід народного депутата України (який, як видно з його біографії, на жаль, не має досвіду в сфері агропромислового виробництва) до "підтримки сільгоспвиробників" призведе до знищення сфери тваринництва ... Він є неприпустимим і призведе до скорочення виробництва вказаних видів сільськогосподарської продукції, зростання рівня безробіття, а також підвищення цін на куряче м'ясо, яєць і яєчну продукцію", - попереджали аграрії.

В знак протесту проти ініціативи нардепа, на полицях супермаркетів раніше з'явилися "яйця Святаша" з написом: з 1 січня 2018 роки вже по 200 грн.

Разом з тим, за результатами голосування в парламенті, народні депутати прийняли сторону вітчизняних виробників і відхилили "правку Святаша".

Українські Національні Новини

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