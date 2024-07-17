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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 10:00  •  23757 просмотра

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В Украине принят закон, который совершенствует правовое регулирование института старосты, вводя такие меры, как уточнение критериев численности населения старостинских округов, обеспечение непрерывности деятельности старост, внедрение механизмов их избрания и увольнения, расширение их полномочий, введение дистанционных общественных обсуждений и процедур отчетности.

Верховная Рада приняла законопроект, который совершенствует правовое регулирование института старосты, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в среду, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада в целом приняла законопроект №9518 по совершенствованию правового регулирования института старост. "За" - 271", - сообщил Гончаренко в Telegram.

По словам нардепа, этот документ предусматривает:

  • определение дополнительного критерия для образования старостинских округов, где наряду с количеством населения предлагается учитывать также плотность населения на соответствующей территории (в таком случае нижняя граница количества жителей старостинского округа уменьшается с 500 до 200 человек);
  • внедрение принципа повсеместности старостинских округов в пределах территориальных громад (кроме административного центра территориальной громады); 
  • обеспечение непрерывности деятельности старосты до избрания на его должность в определенном законом порядке нового старосты новоизбранным местным советом (сейчас староста должен быть уволен одновременно со сложением полномочий советом, который его утвердил на должность); 
  • внедрение механизма единоличного назначения старосты сельским, поселковым, городским головой в случае недееспособности сельского, поселкового, городского совета; 
  • внедрение инструмента дистанционного проведения общественных обсуждений, целью которых является согласование кандидатуры старосты местной громадой, а также диджитализированной процедуры отчетности старосты перед громадой и местным советом;
  • расширение полномочий старосты, в частности относительно участия на заседаниях органов самоорганизации населения;
  • упрощенную процедуру увольнения старосты с должности по его заявлению в случае оккупации (окружения) соответствующего старостинского округа;
  • возможность для сельского, поселкового, городского назначать исполняющего обязанности старосты в случае мобилизации старосты.

Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается26 марта 2024, 15:35 • 20635 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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