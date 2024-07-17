Парламент принял законопроект относительно института старосты: что предполагается

Блок АЭС вернули в работу после ремонта: Минэнерго ожидает существенного влияния на стабильность энергосистемы 2 часа назад • 13368 просмотра

Инфляция и экономические риски: МВФ предупреждает о серьезной финансовой неопределенности в мире 2 часа назад • 13406 просмотра

Упрощает условия для бизнеса: Рада приняла большой дерегуляционный законопроект 2 часа назад • 37692 просмотра

Где моя земля: как национальное богатство Украины стало заложником коррупции аграрной академии 2 часа назад • 96646 просмотра