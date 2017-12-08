Парламент пошел на конфликт с ЕС ради компании нардепа Хомутынника - мнение

По его словам, депутаты поддержали поправку №180, согласно которому с 1 марта 2018 года отменяется НДС на экспорт в таможенном режиме сои, подсолнечника и рапса. Эта правка создает как минимум три группы рисков.

"Первый блок рисков - это международный имидж Украины, потому что, согласно с Соглашением об ассоциации с ЕС, не вносятся следующие существенные изменения, которые влияют на международную торговлю без согласования с партнерами. То есть, опять же, наши международные партнеры будут разочарованы.

Второй блок - это приведет к ухудшению инвестиционной привлекательности аграрного сектора и, соответственно, уменьшение привлечения потенциальных инвесторов, поскольку изменение правил игры ежегодно в ручном режиме очень повышает риски, это может повториться снова и снова", - сказал Т.Висоцкий.

Эксперт отметил, что третьим, не менее важным блоком, являются финансовые риски для аграрных производителей.

"В этой ситуации производители, которые выращивают рапс, сою и подсолнечник, недополучат из-за падения цены возмещения НДС. Недополучат как минимум в текущей ценовой конъюктуре 10 млрд грн. И, соответственно, эти средства останутся у ограниченного круга, у переработчиков этой продукции. То есть, это такой непрозрачный и несправедливый передел", - сказал Т.Висоцкий.

При этом эксперт добавил, что 10 млрд грн - это достаточно большая сумма, чтобы привести к снижению рентабельности этих культур. Производство некоторых культур, например рапса, вообще может быть прекращено в Украине.

Эксперт отметил, что правка №180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке.

"Больших переработчиков есть буквально несколько. Самый большой - компания "Кернел", которая связана с Хомутынником ("Возрождение"). Он является акционером этой компании. Вообще-то, автором этой поправки был народный депутат Вадим Сидорчук, но, скажем так, что он прямо ни с кем не афилируется, и это было намеренно так сделано. То есть, можно сказать, что эту правку вносило "подставное" лицо", - сказал Т.Висоцкий.

Эксперт добавил, что правку №180 полностью поддержали "Воля народа", "Возрождение", "Оппозиционный блок", "Народный фронт" и частично БПП.

Напомним, компания нардепа Хомутынника "Кернел" только в этом году получила из бюджета 8,5 млрд грн возмещения НДС.