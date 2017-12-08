Парламент пішов на конфлікт з ЄС заради компанії нардепа Хомутинніка - думка

За його словами, депутати підтримали правку №180, згідно з якою з 1 березня 2018 року скасовується ПДВ на експорт в митному режимі сої, соняшнику і ріпаку. Ця правка створює щонайменше три групи ризиків.

“Перший блок ризиків — це міжнародний імідж України, тому що згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, не вносяться такі суттєві зміни, які впливають на міжнародну торгівлю без узгодження з партнерами. Тобто, знову ж таки, наші міжнародні партнери будуть розчаровані.

Другий блок — це призведе до погіршення інвестиційної привабливості аграрного сектору і, відповідно, зменшення залучення потенційних інвесторів, оскільки зміна правил гри щорічно у ручному режимі дуже підвищує ризики, що це може повторитися знову і знову”, — сказав Т.Висоцький.

Експерт зазначив, що третім, не менш важливим блоком, є фінансові ризики для аграрних виробників.

“У цій ситуації виробники, які вирощують ріпак, сою і соняшник, не доотримають через падіння ціни відшкодування ПДВ. Не доотримають, як мінімум, в поточній ціновій кон'юктурі 10 млрд грн. І, відповідно, ці кошти залишаться в обмеженого кола, у переробників цієї продукції. Тобто, це такий непрозорий і несправедливий перерозподіл”, — сказав Т.Висоцький.

При цьому експерт додав, що 10 млрд грн - це досить велика сума, щоб призвести до зниження рентабельності цих культур. Виробництво деяких культур, наприклад ріпаку, взагалі може бути припинене в Україні.

Експерт наголосив, що правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку.

“Великих переробників є буквально декілька. Найбільший — компанія „Кернел“, яка пов’язана із В.Хомутинніком („Відродження“ ). Він є акціонером цієї компанії. Взагалі-то, автором цієї поправки був народний депутат Вадим Сидорчук, але, скажімо так, що він прямо ні з ким не афілюється і це було навмисно так зроблено. Тобто, можна сказати, що цю правку вносила „підставна“ особа”, — сказав Т.Висоцький.

Експерт додав, що правку №180 повністю підримали “Воля народу”, “Відродження”, “Опозиційний блок”, “Народний фронт” і частково БПП.

Нагадаємо, компанія нардепа В.Хомутинніка “Кернел” лише цього року отримала з бюджету 8,5 млрд грн відшкодування ПДВ.