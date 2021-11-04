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Парламент Израиля принял бюджет и предотвратил досрочные выборы

Киев • УНН

 • 20658 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня парламент Израиля впервые за три с половиной года принял национальный бюджет на 2021 год и таким образом предотвратил проведение досрочных выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

Парламент Израиля принял бюджет и предотвратил досрочные выборы

Детали

После марта 2018 года принять бюджет не удавалось из-за затяжного политического кризиса. Поэтому премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал это событие “праздником для государства”.

“После многих лет хаоса мы создали правительство, преодолели штамм „Дельта“ и теперь, слава Богу, мы приняли бюджет для Израиля”, — добавил Беннет.

Бюджет на 2021 год составляет 165 млрд евро. Как сообщают, парламент продлил ночную сессию и проведет отдельное голосование по бюджету на 2022 год в размере 155 млрд евро. Прогнозируют, что этот пакет одобрят в пятницу.

По закону, если парламент не принял бы проект бюджета 2021 года до 14 ноября, это привело бы к новым выборам.

Бюджет на 2021 год приняли почти через пять месяцев после прихода к власти правительства Беннета.

Добавим

Новое коалиционное правительство Израиля было сформировано в июне. Нафтали Беннет сменил на посту премьера Биньямина Нетаньяху, находившегося у власти 12 лет.

Прежнее правительство Израиля распалось в декабре 2020 года, поскольку партнеры правящей коалиции Нетаньяху и лидер левоцентристского блока “Кахоль-Лаван” Бени Ганц не договорились о госбюджете на следующий год. Тогда Нетаньяху отказался утверждать бюджет якобы из-за трудностей на фоне COVID-19.

По мнению экспертов, Нетаньяху таким образом хотел помешать Ганцу занять пост премьера осенью 2021 года, как это было согласовано в коалиционном договоре.

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