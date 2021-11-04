Парламент Ізраїлю ухвалив бюджет і запобіг достроковим виборам
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні парламент Ізраїлю вперше за три з половиною роки ухвалив національний бюджет на 2021 рік і у такий спосіб запобіг проведенню дострокових виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW та Reuters.
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Після березня 2018 року ухвалити бюджет не вдавалося через затяжну політичну кризу. Тому прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет назвав цю подію “святом для держави”.
“Після багатьох років хаосу ми створили уряд, подолали штам „Дельта“ і тепер, дякувати Богу, ми ухвалили бюджет для Ізраїлю”, — додав Бенет.
Бюджет на 2021 рік становить 165 млрд євро. Як повідомляють, парламент продовжив нічну сесію та проведе окреме голосування щодо бюджету на 2022 рік у розмірі 155 млрд євро. Прогнозують, що цей пакет схвалять у п’ятницю.
Згідно із законом, якщо парламент не ухвалив би проект бюджету 2021 року до 14 листопада, це призвело б до нових виборів.
Бюджет на 2021 рік ухвалили майже за п’ять місяців після приходу до влади уряду Беннета.
Додамо
Новий коаліційний уряд Ізраїлю було сформовано у червні. Нафталі Беннет замінив на посаді прем’єра Біньяміна Нетаньяху, який перебував при владі 12 років.
Колишній уряд Ізраїлю розпався у грудні 2020 року, оскільки партнери керівної коаліції Нетаньяху та лідер лівоцентристського блоку “Кахоль-Лаван” Бені Ганц не домовилися про держбюджет наступного року. Тоді Нетаньяху відмовився затверджувати бюджет нібито через труднощі на тлі COVID-19.
На думку експертів, Нетаньяху у такий спосіб хотів завадити Ганцю обійняти посаду прем’єра восени 2021 року, як це було погоджено у коаліційному договорі.