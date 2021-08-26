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Парламент Ирана утвердил правительство президента-консерватора Раиси

Парламент Ирана утвердил правительство президента-консерватора Раиси

Киев  •  УНН

 • 24175 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Парламент Ирана утвердил почти всех кандидатов, предложенных к правительству президента-консерватора Эбрагими Раиси, что позволит ему сформировать кабинет министров, который будет реализовывать его планы по ослаблению санкций США и преодоления экономического кризиса. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Детали

Законодатели 25 августа проголосовали за утверждение 18 из 19 кандидатов, избранных Раисе на должности министров, отклонив только кандидата в сфере образования.

Новым министром иностранных дел Ирана утвердили антизападного политика Хосейна Амира-Абдоллахяна. Считается, что 57-летний дипломат имеет тесные связи с элитным иранским Корпусом стражей Исламской революции, группировкой “Хезболла” в Ливане и другими соратниками Ирана на Ближнем Востоке.

Будучи заместителем министра иностранных дел по вопросам арабских и африканских стран с 2011 по 2016 год, он помогал реализовывать региональную политику, которую внедрял спецподразделение Корпуса стражей Исламской революции — силы “Кудс”. Хосейн Амир-Абдоллахян был заместителем руководителя миссии посольства Ирана в Багдаде в 1997-2001 годах.

Бывший министр обороны и командующий силами “Кудс” Ахмад Вахиди утвержден в должности министра внутренних дел.

Дополнение

Парламент, где доминируют консерваторы, также поддержал выдвижение на должность министра нефти Джавад Овджи, бывшего заместителя министра нефти и исполнительного директора государственной газовой компании.

Кандидата Раиси на должность министра образования отклонили, в частности, из-за отсутствия у него опыта в этой области. Теперь президент должен выбрать другого претендента на эту должность.

Контекст

Несколько членов кабинета Раиси внесены в санкционные списки США или Европейского союза. Сам президент находится под санкциями Запада из-за обвинений в нарушении прав человека в то время, когда он был судьей.

Иран пострадал от серьезного экономического кризиса, когда бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году вывел Вашингтон с многосторонней ядерной сделки и восстановил санкции против Тегерана. Экономические трудности усугубились из-за пандемии COVID-19.

Тегеран с апреля ведет переговоры с мировыми державами о возобновлении ядерной сделки, которая сдерживала ядерную программу Ирана в обмен на отмену международных санкций.

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