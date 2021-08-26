Парламент Ірану затвердив уряд президента-консерватора Раїсі

ukru
17 березня, 19:38 • 101174 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 126814 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 183948 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 157413 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 156125 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163205 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179945 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150308 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159448 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176160 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 41140 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 51352 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 35868 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 22520 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 55845 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 183960 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 163706 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 260440 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 256492 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 384476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 62573 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 71303 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 69125 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 102051 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112090 перегляди
Актуальне
Парламент Ірану затвердив уряд президента-консерватора Раїсі

Парламент Ірану затвердив уряд президента-консерватора Раїсі

Київ • УНН

 • 24189 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Парламент Ірану затвердив майже всіх кандидатів, запропонованих до уряду президента-консерватора Ебрагіма Раїсі, що дозволить йому сформувати кабінет міністрів, який реалізуватиме його плани з послаблення санкцій США і подолання економічної кризи. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Деталі

Законодавці 25 серпня проголосували за затвердження 18 із 19 кандидатів, обраних Раїсі на посади міністрів, відхиливши лише кандидата в сфері освіти.

Новим міністром закордонних справ Ірану затвердили антизахідного політика Хосейна Аміра-Абдоллахяна. Вважається, що 57-річний дипломат має тісні зв’язки з елітним іранським Корпусом вартових Ісламської революції, угрупованням “Хезболла” в Лівані та іншими соратниками Ірану на Близькому Сході.

Будучи заступником міністра закордонних справ із питань арабських та африканських країн з 2011 по 2016 рік, він допомагав реалізовувати регіональну політику, яку впроваджував спецпідрозділ Корпусу вартових Ісламської революції — сили “Кудс”. Хосейн Амір-Абдоллахян був заступником керівника місії посольства Ірану в Багдаді в 1997-2001 роках.

Колишній міністр оборони і командувач силами “Кудс” Ахмад Вахіді затверджений на посаді міністра внутрішніх справ.

Доповнення

Парламент, де домінують консерватори, також підтримав висунення на посаду міністра нафти Джавада Овджі, колишнього заступника міністра нафти і виконавчого директора державної газової компанії.

Кандидата Раїсі на посаду міністра освіти відхилили, зокрема, через відсутність у нього досвіду в цій галузі. Тепер президент повинен обрати іншого претендента на цю посаду.

Контекст

Кілька членів кабінету Раїсі внесені до санкційних списків США або Європейського союзу. Сам президент перебуває під санкціями Заходу через звинувачення у порушенні прав людини у той час, коли він був суддею.

Іран постраждав від серйозної економічної кризи, коли колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди та відновив санкції проти Тегерану. Економічні труднощі посилилися через пандемію COVID-19.

Тегеран від квітня веде переговори зі світовими державами про відновлення ядерної угоди, яка стримувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами