Парламент Ірану затвердив уряд президента-консерватора Раїсі

Деталі

Законодавці 25 серпня проголосували за затвердження 18 із 19 кандидатів, обраних Раїсі на посади міністрів, відхиливши лише кандидата в сфері освіти.

Новим міністром закордонних справ Ірану затвердили антизахідного політика Хосейна Аміра-Абдоллахяна. Вважається, що 57-річний дипломат має тісні зв’язки з елітним іранським Корпусом вартових Ісламської революції, угрупованням “Хезболла” в Лівані та іншими соратниками Ірану на Близькому Сході.

Будучи заступником міністра закордонних справ із питань арабських та африканських країн з 2011 по 2016 рік, він допомагав реалізовувати регіональну політику, яку впроваджував спецпідрозділ Корпусу вартових Ісламської революції — сили “Кудс”. Хосейн Амір-Абдоллахян був заступником керівника місії посольства Ірану в Багдаді в 1997-2001 роках.

Колишній міністр оборони і командувач силами “Кудс” Ахмад Вахіді затверджений на посаді міністра внутрішніх справ.

Доповнення

Парламент, де домінують консерватори, також підтримав висунення на посаду міністра нафти Джавада Овджі, колишнього заступника міністра нафти і виконавчого директора державної газової компанії.

Кандидата Раїсі на посаду міністра освіти відхилили, зокрема, через відсутність у нього досвіду в цій галузі. Тепер президент повинен обрати іншого претендента на цю посаду.

Контекст

Кілька членів кабінету Раїсі внесені до санкційних списків США або Європейського союзу. Сам президент перебуває під санкціями Заходу через звинувачення у порушенні прав людини у той час, коли він був суддею.

Іран постраждав від серйозної економічної кризи, коли колишній президент США Дональд Трамп у 2018 році вивів Вашингтон із багатосторонньої ядерної угоди та відновив санкції проти Тегерану. Економічні труднощі посилилися через пандемію COVID-19.

Тегеран від квітня веде переговори зі світовими державами про відновлення ядерної угоди, яка стримувала ядерну програму Ірану в обмін на скасування міжнародних санкцій.