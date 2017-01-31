Парламент Великобритании решил 20 февраля обсудить вопрос госвизита Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Британские парламентарии 20 февраля проведут дебаты относительно государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию после того, как 1,6 миллиона человек подписали петицию, призывающую не приглашать его с официальным госвизитом в страну, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Парламент будет обсуждать эту петицию 20 февраля 2017 года", - говорится в сообщении парламента.
Напомним, петиция об отмене визита Д.Трампа в Британию набрала уже более миллиона подписей.
Петиция появилась в ответ на временный запрет Д.Трампа на въезд в США представителей мусульманских стран, в частности Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.