Парламент Великобритании решил 20 февраля обсудить вопрос госвизита Д.Трампа

"Парламент будет обсуждать эту петицию 20 февраля 2017 года", - говорится в сообщении парламента.

Напомним, петиция об отмене визита Д.Трампа в Британию набрала уже более миллиона подписей.

Петиция появилась в ответ на временный запрет Д.Трампа на въезд в США представителей мусульманских стран, в частности Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.