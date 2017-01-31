Парламент Британії вирішив 20 лютого обговорити питання держвізиту Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Британські парламентарії 20 лютого проведуть дебати щодо державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії після того, як 1,6 мільйона людей підписали петицію, що закликає не запрошувати його з офіційним держвізитом до країни, передає УНН з посиланням на AFP.
"Парламент буде обговорювати цю петицію 20 лютого 2017 року", - йдеться у повідомленні парламенту.
Нагадаємо, петиція про скасування візиту Д.Трампа до Британії набрала вже більше мільйона підписів.
Петиція з’явилася у відповідь на тимчасову заборону Д.Трампом на в’їзд до США представників мусульманських країн, зокрема, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.