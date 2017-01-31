Парламент Британії вирішив 20 лютого обговорити питання держвізиту Д.Трампа

"Парламент буде обговорювати цю петицію 20 лютого 2017 року", - йдеться у повідомленні парламенту.

Нагадаємо, петиція про скасування візиту Д.Трампа до Британії набрала вже більше мільйона підписів.

Петиція з’явилася у відповідь на тимчасову заборону Д.Трампом на в’їзд до США представників мусульманських країн, зокрема, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.