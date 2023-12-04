Парламент Болгарии планирует разблокировать поставки Украине 100 БТР

Премьер министр Болгарии Николай Денков уверен, что большинство в парламенте отклонит вето, наложенное президентом Руменом Радевым на Соглашение о поставках Украине 100 единиц бронетехники, сообщает Novinite, пишет УНН.

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"Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что комментировать", - сказал Денков.

Председатель парламентской группы Движение за права и свободы Делян Пеевский отметил, что парламент Болгарии, вероятно, отклонит вето президента на этой неделе.

"Решение президента Румена Радева наложить вето на поставку бронетехники в Украину можно описать одним словом - позор", - добавил Пеевский.

Напомним

В августе правительство Болгарии одобрило проект Соглашения между Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронированной транспортной техники. Сегодня стало известно, что президент Болгарии Румен Радев наложил вето на решение правительства о бесплатном предоставлении Украине бронетехники.