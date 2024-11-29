Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно

Ветераны и участники боевых действий в Киеве получили право на бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Для активации льготы через приложение " Киев цифровой "надо поделиться удостоверением ветерана с"Дії". Об этом сообщает приложения "Киев цифровой" и "Дія", пишет УНН.

Поделиться идентификацией через" действие":

в приложении "Дія" выберите вкладку "Добавить документ".

Найдите пункт "удостоверение ветерана" и разрешите получение данных.

Добавьте документ в" действие " за несколько минут.

Шеринг в" Киев цифровой":

В" Киев цифровой "отправьте копию удостоверения через интеграцию с"дія".

Выберите автомобили (до пяти) для бесплатной парковки.

Активируйте парковку:

Не забудьте нажать кнопку "Начать парковку" в приложении, чтобы избежать штрафов.

Льгота действует для всех автомобилей ветерана, но не более пяти в месяц.

бесплатная парковка доступна только на муниципальных парковках столицы.

Эта инициатива поддерживает военнослужащих, обеспечивая удобный доступ к парковочным местам без лишних затрат и бюрократии. Все процессы максимально автоматизированы, чтобы облегчить пользование сервисами для ветеранов.

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