Парковка в Киеве для военных и ветеранов будет бесплатной: что известно
Киев • УНН
Ветераны и участники боевых действий могут бесплатно парковаться на муниципальных паркингах Киева. Для активации льготы нужно поделиться удостоверением с" Дії "через" Киев цифровой " и выбрать до 5 автомобилей.
Ветераны и участники боевых действий в Киеве получили право на бесплатную парковку на муниципальных паркингах. Для активации льготы через приложение " Киев цифровой "надо поделиться удостоверением ветерана с"Дії". Об этом сообщает приложения "Киев цифровой" и "Дія", пишет УНН.
Поделиться идентификацией через" действие":
- в приложении "Дія" выберите вкладку "Добавить документ".
- Найдите пункт "удостоверение ветерана" и разрешите получение данных.
- Добавьте документ в" действие " за несколько минут.
Шеринг в" Киев цифровой":
- В" Киев цифровой "отправьте копию удостоверения через интеграцию с"дія".
- Выберите автомобили (до пяти) для бесплатной парковки.
Активируйте парковку:
- Не забудьте нажать кнопку "Начать парковку" в приложении, чтобы избежать штрафов.
- Льгота действует для всех автомобилей ветерана, но не более пяти в месяц.
- бесплатная парковка доступна только на муниципальных парковках столицы.
Эта инициатива поддерживает военнослужащих, обеспечивая удобный доступ к парковочным местам без лишних затрат и бюрократии. Все процессы максимально автоматизированы, чтобы облегчить пользование сервисами для ветеранов.
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