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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области ветераны и члены семей УБД получили более 18 млн грн грантов на развитие собственного дела

В Одесской области ветераны и члены семей УБД получили более 18 млн грн грантов на развитие собственного дела

Киев  •  УНН

 • 8720 просмотра

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В Одесской области ветераны и члены семей УБД получили более 18 млн грн грантов на развитие собственного дела.

Более 18 миллионов гривен уже получили ветераны и члены семей участников боевых действий Одесской области в виде грантов на развитие собственного дела. Это является частью процесса воплощения Плана внутренней устойчивости страны. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Он также уточнил, что в Одесской области продолжается процесс трудоустройства ветеранов, в частности, в ходе встреч на платформе "Диалог власти и бизнеса".

"Обеспечение ветеранов и ветеранок работой или помощью для открытия собственного дела - приоритет нашей работы.

37 ветеранских бизнесов, основанных благодаря программе "Гранты для ветеранов и членов их семей", уже работают в регионе. В Одесской области ветераны-предприниматели открыли собственные кофейни, кафе, копицентры и другие виды бизнеса.

Более 2000 вакансий имеются в базе службы занятости.

Создаем эффективные механизмы трудоустройства ветеранов и готовы при необходимости оказывать поддержку от бизнеса и власти на каждом этапе этого процесса", - информирует он.

Напомним

Во вторник, 19 ноября, Президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой План внутренней устойчивости Украины, который содержит 10 пунктов: Единство, Фронт, Оружие, Деньги, Энергетика, Безопасность, Громады, Человеческий капитал, Культурный суверенитет, Политика героев.

Ожидается, что внутренний План устойчивости будет детализирован с участием гражданского общества, бизнеса, культурного сообщества, медийщиков, правозащитников.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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