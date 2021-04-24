Паралимпийская сборная Украины завоевала ряд медалей на турнире по плаванию в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Паралимпийская сборная Украины с 22 выигранными медалями завершила выступление на международном турнире по плаванию в итальянском городе Саббьядоро, сообщает УНН со ссылкой на НКСИУ.
Что известно
Украинская команда, которая выступила в составе 7-х параплавцив, завоевала 22 высокие награды: 8 “золотых”, 10 “серебряных” и 4 бронзовые медали.
Детали
Лучшее от команды Украины выступил Семененко Ярослав, в активе которого 3 “золотые” и 1 серебряная награды, у Дуброва Дениса — 3 “золотые” и 1 бронзовая медали, в Гаращенко Кирилла — 1 “золота”, 3 “серебряные” и 2 бронзовые медали, у Вирченко Алексея — 1 “золота” и 2 серебряные награды.
Дополнение
Далее украинская команда выступит на чемпионате Европы по плаванию, который запланирован на 16-22 мая 2021 года в Португальской Мадейре.