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Паралімпійська збірна України виборола низку медалей на турнірі з плавання в Італії

Паралімпійська збірна України виборола низку медалей на турнірі з плавання в Італії

Київ • УНН

 • 22029 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Паралімпійська збірна України з 22 виграними медалями завершила виступ на міжнародному турнірі з плавання в італійському місті Саббьядоро, повідомляє УНН з посиланням на НКСІУ.

Що відомо

Українська команда, яка виступила у складі 7-х параплавців, виборола 22 високі нагороди: 8 “золотих”, 10 “срібних” та 4 бронзові медалі.

Деталі

Найкраще від команди України виступив Семененко Ярослав, у доробку котрого 3 “золоті” та 1 срібна нагороди, у Дуброва Дениса — 3 “золоті” та 1 бронзова медалі, у Гаращенка Кирила — 1 “золота”, 3 “срібні” та 2 бронзові медалі, у Вірченка Олексія — 1 “золота” та 2 срібні нагороди.

Доповнення

Далі українська команда виступить на чемпіонаті Європи з плавання, який заплановано на 16-22 травня 2021 року в Португальській Мадейрі.

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