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Паралимпиада-2020: Украина достигла отметки в 70 медалей на Играх в Токио

Паралимпиада-2020: Украина достигла отметки в 70 медалей на Играх в Токио

Киев  •  УНН

 • 19896 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сборная Украины получила 70 медаль на Паралимпийских Играх в Токио. Обладателями бронзовой награды стали Иван Май и Лев Кац — игроки в настольный теннис (класс S9), пишет УНН.

Отметим, что Украина и в далее идет 4-й по количеству медалей (70), однако пропустила в рейтинге сборную Нидерландов, которая получила на одно золото больше. Выше в рейтинге расположились сборные США, Паралимпийского комитета России, Великобритании и асболютный лидер Китай — у которого 136 медалей.

Детали

В восьмой соревновательный день Паралимпиады-2020 Украина соревновалась в двух полуфиналах. В классе S8 Виктор Дидух и Максим Николенко одержали победу над представителями Франции, выйдя в финал Паралимпиады.

Второй полуфинал в настольном теннисе с участием украинцев закончился поражением. Но гарантированной медалью для Украины.

В полуфинале Иван Май и Лев Кац противостояли игрокам из Китая — И Кин Жао и Хао Лиану — представителям классов S9 и S10 соответственно.

Полуфинал настольного тенниса в паре закончился для Украины поражением в трех сетах. Китайцы не отдали украинцам ни одной партии.

Несмотря на поражение, выход в полуфинал уже гарантировал Украине медаль Паралимпийских Игр. Соответственно, соревнования на Играх в Токио украинский дуэт закончил с “бронзой”.

The two bronze medals in the men’s team classes 9-10 have been decided! #TableTennis #UKR and #NGR take #Bronze whilst #CHN and #AUS progress to the #Gold medal match @ittfworld # Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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