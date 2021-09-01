Паралімпіада-2020: Україна досягла позначки у 70 медалей на Іграх у Токіо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Збірна України здобула 70 медаль на Паралімпійських Іграх у Токіо. Володарями бронзової нагороди стали Іван Май та Лев Кац - гравці у настільний теніс (клас S9), пише УНН.
Зазначимо, що Україна і надалі йде 4-ю за кількістю медалей (70), проте пропустила у рейтингу збірну Нідерландів, яка здобула на одне золото більше. Вище у рейтингу розташувалися збірні Сполучених Штатів, Паралімпійського комітету Росії, Великої Британії та асболютний лідер Китай — у якого 136 медалей.
Деталі
У восьмий змагальний день Паралімпіади-2020 Україна змагалася у двох півфіналах. У класі S8 Віктор Дідух та Максим Ніколенко здобули перемогу над представниками Франції, вийшовши у фінал Паралімпіади.
Другий півфінал у настільному тенісі за участю українців закінчився поразкою. Але гарантованою медаллю для України.
У півфіналі Іван Май та Лев Кац протистояли гравцям із Китаю — Ї Кін Жао та Хао Ліану — представникам класів S9 та S10 відповідно.
Півфінал настільного тенісу у парі закінчився для України поразкою у трьох сетах. Китайці не віддали українцям жодної партії.
Попри поразку, вихід у півфінал вже гарантував Україні медаль Паралімпійських Ігор. Відповідно, змагання на Іграх у Токіо український дует закінчив із “бронзою”.
The two bronze medals in the men's team classes 9-10 have been decided! #TableTennis #UKR and #NGR take #Bronze whilst #CHN and #AUS progress to the #Gold medal match @ittfworld #Tokyo2020 #Paralympics— Paralympic Games (@Paralympics) September 1, 2021