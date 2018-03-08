Паралимпиада-2018 станет рекордной по количеству спортсменов-участников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Международный паралимпийский комитет обнародовал окончательные данные по количеству спортсменов, которые примут участие в 12-х зимних Паралимпийских играх, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного паралимпийского комитета.
На соревнованиях будут вести борьбу за медали сразу 567 спортсменов из 48 стран, а также паралимпийцев под нейтральным флагом. Таким образом, зимние Паралимпийские игры в Пхенчхан побьют рекорд Нагано и Сочи (547) по количеству участников соревнований.
“Это фантастическая новость для подъема зимнего паралимпийского спорта, рекордный уровень спортсменов и стран будут соревноваться на Паралимпийских зимних играх 2018 в Пхенчхан”, — заявил президент МПК Эндрю Парсонс.
В пятерку крупнейших делегаций по количеству атлетов-участников вошли США — 68 спортсменов, Канада — 52, Япония — 38, Южная Корея — 36 и Норвегия — 32.
Украина — на 11-м месте по количеству спортсменов, которые примут участие в соревнованиях. В составе команды — 30 спортсменов, 10 из которых — спортсмены-лидеры или гайды, которые сопровождают незрячих спортсменов и атлетов с нарушением зрения на трассе во время соревнований.
Добавим, что на нынешних зимних Паралимпийских играх впервые примут участие представители трех стран — Грузии, Таджикистана, а также Северной Кореи.