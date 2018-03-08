Паралімпіада-2018 стане рекордною за кількістю спортсменів-учасників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Міжнародний паралімпійський комітет оприлюднив остаточні дані щодо кількості спортсменів, які візьмуть участь в 12-х зимових Паралімпійських іграх, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародного паралімпійського комітету.
На змаганнях будуть вести боротьбу за медалі одразу 567 спортсменів з 48 країн, а також паралімпійців під нейтральним прапором. Таким чином, зимові Паралімпійські ігри в Пхьончхані поб’ють рекорд Нагано і Сочі (547) за кількістю учасників змагань.
“Це фантастична новина для піднесення зимового паралімпійського спорту, що рекордний рівень спортсменів і країн будуть змагатись на Паралімпійських зимових іграх 2018 року у Пхьончхані”, — заявив президент МПК Ендрю Парсонс.
До п’ятірки найбільших делегацій за кількістю атлетів-учасників увійшли США — 68 спортсменів, Канада — 52, Японія — 38, Південна Корея — 36 і Норвегія — 32.
Україна — на 11-му місці за кількістю спортсменів, що візьмуть участь у змаганнях. У складі команди — 30 спортсменів, 10 з яких — спортсмени-лідери або ж гайди, які супроводжують незрячих спортсменів та атлетів з порушенням зору на трасі під час змагань.
Додамо, що на цьогорічних зимових Паралімпійських іграх вперше візьмуть участь представники трьох країн — Грузії, Таджикистану, а також Північної Кореї.