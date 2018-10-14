Папу Римского Павла VI канонизировали

"В воскресенье 14 октября 2018 года Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, во время которой причислил к лику святых семерых блаженных Католической церкви", - говорится в сообщении.

Среди канонизированных - Папа Римский Павел VI, который умер в 1978 году, архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, которого застрелили во время Святой Мессы в 1980 году; итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, сестры Мария Катерина Каспер, а также святой Нунция Сулприцио.

Как сообщал УНН, Папа Франциск призвал членов "Коза Ностра" к покаянию.