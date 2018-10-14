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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 163203 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151168 просмотра

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Папу Римского Павла VI канонизировали

Папу Римского Павла VI канонизировали

Киев  •  УНН

 • 18414 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Папу Римского Павла VI, занимавшего Святой престол с 1963 по 1978 год, канонизировали, передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"В воскресенье 14 октября 2018 года Папа Франциск возглавил на площади Святого Петра в Ватикане Святую Мессу, во время которой причислил к лику святых семерых блаженных Католической церкви", - говорится в сообщении.

Среди канонизированных - Папа Римский Павел VI, который умер в 1978 году, архиепископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро Ґальдамес, которого застрелили во время Святой Мессы в 1980 году; итальянские священники Франческо Спинелли и Винченцо Романо, сестры Мария Катерина Каспер, а также святой Нунция Сулприцио.

Как сообщал УНН, Папа Франциск призвал членов "Коза Ностра" к покаянию.

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