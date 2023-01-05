Папу-эмерита Бенедикта XVI похоронили в криптах под базиликой Святого Петра

Детали

Отмечается, что после того, как Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу по Бенедикту XVI, кипарисовый гроб с его телом поместили в цинковый. Затем эти два гроба положили в больший, внешний дубовый гроб. Согласно желанию папы-эмерита, его похоронили в склепе в гротах под базиликой Святого Петра, где когда-то находилась гробница Папы Иоанна Павла II в 2005 году, прежде чем она была перенесена в часовню базилики в 2011 году.

Согласно традиции, внутрь гроба были уложены паллий Папы-эмерита, монеты и медали, отчеканенные во время его понтификата, а также "Рогито" или Грамота, суммирующая основные моменты его папства.

Цитата

"Бенедикт XVI поставил тему Бога и веры в центр своего понтификата, в непрерывном поиске лица Господа Иисуса Христа и помощи каждому познать Его, в частности через публикацию трехтомного труда "Иисус из Назарета"... Он успешно способствовал диалогу с англиканами, с евреями и представителями других религий, он также возобновил контакты со священниками Общества святого Пия X.

Он решительно боролся с преступлениями духовенства против несовершеннолетних или незащищенных людей, постоянно призывая Церковь к обращению, молитве, покаянию и очищению. Как богослов с известным авторитетом, он оставил богатое наследие исследований и исследований фундаментальных истин веры", - говорится в отрывке из его Грамоты, опубликованной пресс-службой Святого Престола.

Напомним

В Ватикане сегодня, 5 января, похоронили Папу Римского Бенедикта XVI.

Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу за папой-эмеритом Бенедиктом XVI, в которой говорилось о том, что он отдает своего предшественника "в любящие руки Бога Отца" и молится, чтобы теперь его "радость была полной