Папу-эмерита Бенедикта XVI похоронили в криптах под базиликой Святого Петра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Папу Римского Бенедикта XVI похоронили согласно его желанию в криптах под базиликой Святого Петра. Церемония захоронения состоялась приватно, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
Отмечается, что после того, как Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу по Бенедикту XVI, кипарисовый гроб с его телом поместили в цинковый. Затем эти два гроба положили в больший, внешний дубовый гроб. Согласно желанию папы-эмерита, его похоронили в склепе в гротах под базиликой Святого Петра, где когда-то находилась гробница Папы Иоанна Павла II в 2005 году, прежде чем она была перенесена в часовню базилики в 2011 году.
Согласно традиции, внутрь гроба были уложены паллий Папы-эмерита, монеты и медали, отчеканенные во время его понтификата, а также "Рогито" или Грамота, суммирующая основные моменты его папства.
Цитата
"Бенедикт XVI поставил тему Бога и веры в центр своего понтификата, в непрерывном поиске лица Господа Иисуса Христа и помощи каждому познать Его, в частности через публикацию трехтомного труда "Иисус из Назарета"... Он успешно способствовал диалогу с англиканами, с евреями и представителями других религий, он также возобновил контакты со священниками Общества святого Пия X.
Он решительно боролся с преступлениями духовенства против несовершеннолетних или незащищенных людей, постоянно призывая Церковь к обращению, молитве, покаянию и очищению. Как богослов с известным авторитетом, он оставил богатое наследие исследований и исследований фундаментальных истин веры", - говорится в отрывке из его Грамоты, опубликованной пресс-службой Святого Престола.
Напомним
В Ватикане сегодня, 5 января, похоронили Папу Римского Бенедикта XVI.
Папа Римский Франциск зачитал заупокойную мессу за папой-эмеритом Бенедиктом XVI, в которой говорилось о том, что он отдает своего предшественника "в любящие руки Бога Отца" и молится, чтобы теперь его "радость была полной