Папу-емерита Бенедикта XVI поховали в криптах під базилікою Святого Петра

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Зазначається, що після того, як Папа Римський Франциск зачитав заупокійну месу за Бенедиктом XVI, кипарисову труну з його тілом помістили у цинкову. Потім ці дві труни поклали у більшу, зовнішню дубову труну. Згідно з бажанням папи-емерита, його поховали у склепі в гротах під базилікою Святого Петра, де колись містилася гробниця Папи Іоана Павла II у 2005 році, перш ніж її було перенесено до каплиці базиліки у 2011 році.

Згідно з традицією, всередину труни були покладені палій Папи-емерита, монети та медалі, викарбувані під час його понтифікату, а також "Рогіто" або Грамота, що підсумовує основні моменти його папства.

Цитата

"Бенедикт XVI поставив тему Бога і віри в центр свого Понтифікату, у безперервному пошуку обличчя Господа Ісуса Христа та допомозі кожному пізнати Його, зокрема через публікацію тритомної праці "Ісус із Назарету"... Він успішно сприяв діалогу з англіканами, з євреями та представниками інших релігій; він також відновив контакти зі священниками Товариства святого Пія X.

Він рішуче боровся зі злочинами духовенства проти неповнолітніх чи незахищених людей, постійно закликаючи Церкву до навернення, молитви, покаяння та очищення. Як богослов із відомим авторитетом, він залишив багату спадщину досліджень і досліджень фундаментальних істин віри", - йдеться в уривку з його Грамоти, що була опублікована пресслужбою Святого Престолу.

Нагадаємо

У Ватикані сьогодні, 5 січня, поховали Папу Римського Бенедикта XVI.

Папа Римський Франциск зачитав заупокійну месу за папою-емеритом Бенедиктом XVI, у якій йшлося про те, що він віддає свого попередника "в люблячі руки Бога Отця" і молиться, щоб тепер його "радість була повною"