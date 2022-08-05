Папа Римский встретился с "номером два" рпц перед встречей с кириллом

Детали

Это была их первая встреча после того, как предшественник антония илларион был смещен с поста в июне внезапным решением, что, как отмечает издание, "свидетельствует о разногласиях в верхах московского патриархата по поводу конфликта".

Ватикан включил антония в список официальных встреч Папы, но не сообщил о том, что обсуждалось на частной аудиенции.

Папа примет участие в съезде религиозных лидеров в столице Казахстана Нур-Султане 13-15 сентября, где он надеется встретиться с кириллом.

Булат Сарсенбаев, глава казахстанской организации, принимающей конгресс, сообщил Astana Times, что кирилл подтвердил свое присутствие там.

Дополнение

Близкий союзник президента рф владимира путина кирилл с энтузиазмом поддержал вторжение россии в Украину, которую патриарх рассматривает как оплот против Запада, который он считает декадентским, пишет издание. Позиция кирилла вызвала раскол в позициях с Ватиканом и спровоцировала бунт внутри, что привело к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с рпц, отмечает издание.

Папа Франциск, назвавший конфликт "жестокой и бессмысленной агрессивной войной", планировал встретиться с кириллом 14 июня в Иерусалиме, но отменил встречу по совету дипломатов Ватикана.

Они встречались один раз, на Кубе в 2016-м – первая встреча папы и лидера рпц после Великого раскола 1054 года.

В прошлом месяце понтифик сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы поехать в Москву, желательно сначала, чтобы содействовать миру.