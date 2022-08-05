Папа Римський зустрівся з "номером два" рпц перед зустріччю з кірілом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Папа Римський Франциск зустрівся з єпископом антонієм, другим за впливом лідером російської православної церкви, у п'ятницю напередодні очікуваного наступного місяця саміту з патріархом кірілом, який підтримує війну в Україні, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Це була їхня перша зустріч після того, як попередник антонія іларіон був зміщений з посади у червні раптовим рішенням, що, як зазначає видання, "свідчить про розбіжності у верхах московського патріархату з приводу конфлікту".
Ватикан включив антонія до списку офіційних зустрічей Папи, але не повідомив про те, що обговорювалося на приватній аудієнції.
Папа візьме участь у з'їзді релігійних лідерів у столиці Казахстану Нур-Султані 13-15 вересня, де він сподівається зустрітися з кірілом.
Булат Сарсенбаєв, голова казахстанської організації, яка приймає конгрес, повідомив Astana Times, що кіріл підтвердив свою присутність там.
Доповнення
Близький союзник президента росії володимира путіна кіріл з ентузіазмом підтримав вторгнення рф в Україну, яку патріарх розглядає як оплот проти Заходу, який він вважає декадентським, пише видання. Позиція кіріла викликала розкол у позиціях з Ватиканом та спровокувала бунт всередині, що призвів до розриву зв'язків деяких помісних православних церков із рпц, зазначає видання.
Папа Франциск, який назвав конфлікт "жорстокою та безглуздою агресивною війною", планував зустрітися з кірілом 14 червня в Єрусалимі, але скасував зустріч за порадою дипломатів Ватикану.
Вони зустрічалися один раз, на Кубі у 2016 році – перша зустріч папи та лідера рпц після Великого розколу 1054 року.
Минулого місяця понтифік сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до москви, бажано спочатку, щоб сприяти миру.