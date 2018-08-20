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Папа Римский призвал украинскую молодежь быть миротворцами

Киев • УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Среди участников воскресной молитвы "Ангел Господень", которая проходила в воскресенье, 19 августа, была украинская молодежь, к которой Папа Римский Франциск обратился с отдельным приветствием, передает УНН со ссылкой на "Радио Ватикана".

Папа Римский призвал украинскую молодежь быть миротворцами

"Искренне поздравляю всех вас, итальянских паломников и тех, которые прибыли из разных стран. Особенно поздравляю молодежь из Украины, которую призываю быть деятелями в пользу мира и примирения", - сказал Папа Франциск после проговаривание молитвы.

Кроме того, Папа выразил солидарность жителям Кералы, которые страдают от наводнения.

Как сообщал УНН, в начале августа министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане.

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