Папа Римський закликав українську молодь бути миротворцями
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Серед учасників недільної молитви "Ангел Господній", яка проходила в неділю, 19 серпня, була українська молодь, до якої Папа Римський Франциск звернувся з окремим привітанням, передає УНН з посиланням на "Радіо Ватикану".
"Щиро вітаю усіх вас, італійських паломників і тих, які прибули з різних країн. Особливо вітаю молодь з України, яку заохочую бути діячами на користь миру та примирення", – сказав Папа Франциск після проказування молитви.
Крім того, Папа висловив солідарність мешканцям Керали, які потерпають від повене.
Як повідомляв УНН, на початку серпня міністр закордонних справ Павло Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані.