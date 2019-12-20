Папа Римский назначил американца Уайлдера послом мира по боксу

По итогам встречи понтифик назначил Уайлдера послом мира.

"Уайлдер - великий человек. Он начал заниматься боксом, чтобы иметь возможность выполнять и покрывать огромные медицинские расходы после рождения дочери Найи, у которой есть заболевание связано с позвоночником. С тех пор Деонтей полностью сосредоточился, чтобы обеспечить свою семью, и все, что он делал, было мотивировано любовью отца. за пределами ринга Уайлдер - заботливый человек. В Риме он посетил детскую больницу, и подарил замечательные и памятные моменты детям, которые ежедневно цепко борются за жизнь", - отметил Сулейман.

Напомним, что Уайлдер вернется на ринг 22 февраля, когда будет защищать свой титул против Тайсона Фьюри в матче-реванше.