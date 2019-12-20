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14:10 • 25713 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 16:07 • 138183 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Папа Римский назначил американца Уайлдера послом мира по боксу

Папа Римский назначил американца Уайлдера послом мира по боксу

Киев  •  УНН

 • 11352 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман и чемпион WBC в хэвивейта Деонтай Уайлдер встретились с Папой Римским во время закрытой церемонии в Ватикане, сообщает УНН со ссылкой на boxingscene.

По итогам встречи понтифик назначил Уайлдера послом мира.

"Уайлдер - великий человек. Он начал заниматься боксом, чтобы иметь возможность выполнять и покрывать огромные медицинские расходы после рождения дочери Найи, у которой есть заболевание связано с позвоночником. С тех пор Деонтей полностью сосредоточился, чтобы обеспечить свою семью, и все, что он делал, было мотивировано любовью отца. за пределами ринга Уайлдер - заботливый человек. В Риме он посетил детскую больницу, и подарил замечательные и памятные моменты детям, которые ежедневно цепко борются за жизнь", - отметил Сулейман.

Напомним, что Уайлдер вернется на ринг 22 февраля, когда будет защищать свой титул против Тайсона Фьюри в матче-реванше.

Украинские Национальные Новости

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