Папа Римський призначив американця Уайлдера послом світу з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман і чемпіон WBC в хевівейті Деонтай Уайлдер зустрілися з Папою Римським під час закритої церемонії у Ватикані, повідомляє УНН з посиланням на boxingscene.
За підсумками зустрічі понтифік призначив Уайлдера послом світу.
"Уайлдер - велика людина. Він почав займатися боксом, щоб мати можливість виконувати і покривати величезні медичні витрати після народження дочки Найі, у якої є захворювання пов'язане з хребтом. З тих пір Деонтей повністю зосередився, щоб забезпечити свою сім'ю, і все, що він робив, було мотивовано любов'ю батька. За межами рингу Уайлдер – турботлива людина. У Римі він відвідав дитячу лікарню, і подарував чудові і пам'ятні моменти дітям, які щодня чіпко борються за життя", - зазначив Сулейман.
Нагадаємо, що Уайлдер повернеться на ринг 22 лютого, коли захищатиме свій титул проти Тайсона Ф'юрі в матчі-реванші.