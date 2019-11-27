Визначилась дата проведення боксерського бою Ф'юрі - Уайлдер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Організатори поєдинку-реваншу між американським чемпіоном суперважкої вагової категорії Деонтеєм Уайлдером і британським екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі розповіли про дату нового двобою, повідомляє УНН з посиланням на "ESPN".
Промоутер британця Боб Арум та менеджер американця Шеллі Фінкель оприлюднили дату - 22 лютого.
"Офіційний анонс чекайте перед Різдвом, але сам бій відбудеться 22 лютого. Можете бути впевнені в цьому", - заявив голова організації "Top Rank" Боб Арум.
Нагадаємо, що перший бій боксерів пройшов на початку грудня минулого року і закінчився нічиєю.