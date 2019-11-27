Определилась дата проведения боксерского боя Фьюри - Уайлдер

Промоутер британца Боб Арум и менеджер американца Шелли Финкель обнародовали дату — 22 февраля.

“Официальный анонс ждите перед Рождеством, но сам бой состоится 22 февраля. Вы можете быть уверены в этом”, — заявил председатель организации “Top Rank” Боб Арум.

Напомним, что первый бой боксеров прошел в начале декабря прошлого года и закончился ничьей.