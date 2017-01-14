Папа Римский принял в Ватикане президента Палестины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Папа Римский Франциск принял в Ватикане президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщает Corriere della Sera, передает УНН.
Как отмечает издание, встреча Папы Римского и Махмуда Аббаса длилась более 20 минут, стороны обменялись подарками.
Сообщается, что основной темой беседы стало открытие палестинского посольства при Святом престоле, для участия в официальном открытии которого и прибыл лидер Палестины.
"Это знак того, что Папа любит палестинский народ и любит мир", - сказал Аббас после разговора с Папой Римским.
Напомним, Папа Римский Франциск встретился с британским ученым Стивеном Хокингом.