Папа Римський прийняв у Ватикані президента Палестини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані президента Палестини Махмуда Аббаса. Про це повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.
Як зазначає видання, зустріч Папи Римського і Махмуда Аббаса тривала більше 20 хвилини, сторони обмінялися подарунками.
Повідомляється, що основною темою бесіди стало відкриття палестинського посольства при Святому престолі, для участі в офіційному відкритті якого і прибув лідер Палестини.
“Це знак того, що Папа любить палестинський народ і любить світ”, — сказав Аббас після розмови з Папою Римським.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск зустрівся з британським вченим Стівеном Хокінгом.