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Папа Римський прийняв у Ватикані президента Палестини

Папа Римський прийняв у Ватикані президента Палестини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Папа Римський Франциск прийняв у Ватикані президента Палестини Махмуда Аббаса. Про це повідомляє Corriere della Sera, передає УНН.

Як зазначає видання, зустріч Папи Римського і Махмуда Аббаса тривала більше 20 хвилини, сторони обмінялися подарунками.

Повідомляється, що основною темою бесіди стало відкриття палестинського посольства при Святому престолі, для участі в офіційному відкритті якого і прибув лідер Палестини.

“Це знак того, що Папа любить палестинський народ і любить світ”, — сказав Аббас після розмови з Папою Римським.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зустрівся з британським вченим Стівеном Хокінгом.

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