Папа римский впервые почти за 40 лет прибыл в Ирландию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Папа римский Франциск заявляет, что разделяет возмущение неспособностью церковной власти наказать "отвратительные преступления" священников, которые совершали сексуальное насилие над детьми. Об этом он сказал, начав свой исторический визит в Ирландию, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Неспособность церковной власти - епископов, религиозных руководителей, священников и других - адекватно отреагировать на эти гадкие преступления справедливо вызвало возмущение и остается источником боли и стыда для католической общины", - сказал Франциск во время речи в Дублинском замке.
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"Я сам разделяю эти чувства", - добавил Франциск.
Как пишет издание, он должен встретиться с жертвами насилия позднее сегодня.
Нынешний визит папы в Ирландию является первым за почти 40 лет.