Папа римський вперше майже за 40 років прибув до Ірландії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Папа римський Франциск заявляє, що поділяє обурення нездатністю церковної влади покарати “огидні злочини” священиків, які чинили сексуальне насильство над дітьми. Про це він сказав, почавши свій історичний візит до Ірландії, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Нездатність церковної влади — єпископів, релігійних керівників, священиків й інших — адекватно відреагувати на ці гидкі злочини справедливо викликала обурення і залишається джерелом болю і сорому для католицької спільноти”, — сказав Франциск під час промови в Дублінському замку.
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“Я сам поділяю ці почуття”, — додав Франциск.
Як пише видання, він повинен зустрітися з жертвами насильства пізніше сьогодні.
Нинішній візит папи до Ірландії є першим за майже 40 років.