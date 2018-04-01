Папа Франциск помолился за мир в Украине

"Плодов мира пожаловать для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - заявил Папа Римский.

Напомним, сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху.

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Великая Пятница и Великая Суббота - исключительный время в течение целого года, дни, в которые Церковь не служит Святую Мессу.