Папа Франциск помолився за мир в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В цьогорічному Великодньому посланні "Місту та світові", виголошеному опівдні, 1 квітня, з лоджії базиліки Святого Петра, Папа Франциск помолився за мир в Україні. Про це повідомляє Радіо Ватикану, передає УНН.
"Плодів миру просимо для України, аби зміцнювалися кроки на користь згоди та були полегшені можливості для здійснення гуманітарних ініціатив, яких потребує населення", – заявив Папа Римський.
Нагадаємо, сьогодні християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкують Великдень.
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Велика П’ятниця і Велика Субота — винятковий час протягом цілого року, дні, в які Церква не служить Святу Месу.