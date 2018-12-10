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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Панин попал в ДТП в центре Москвы

Киев • УНН

 • 7772 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН.  Актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

Панин попал в ДТП в центре Москвы

"Авария произошла на улице Подвойского. Столкнулись три машины, среди которых два автомобиля такси и автомобиль Mercedes-Benz, в котором в качестве пассажира находился актер", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД ТАСС подтвердили факт аварии, однако личность участников ДТП не раскрыли.

"Авария произошла в 00:40 мск в понедельник. На улице Подвойского столкнулись три автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее скандальный российский актер Алексей Панин в видео обращении предупредил Президента Украины, что кроме Крыма Россия может захватить Одессу. Позднее Панин извинился перед активистами за угрозы "взять Одессу"

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