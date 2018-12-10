Панін потрапив в ДТП в центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Актор Олексій Панін потрапив в ДТП в центрі Москви, в аварії ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Аварія сталася на вулиці Подвойського. Зіткнулися три машини, серед яких два автомобіля таксі та автомобіль Mercedes-Benz, в якому в якості пасажира знаходився актор", - сказав співрозмовник агентства.
У свою чергу в столичному управлінні ДАІ ТАСС підтвердили факт аварії, проте особистість учасників ДТП не розкрили.
"Аварія сталася о 00:40 мск в понеділок. На вулиці Подвойського зіткнулися три автомобілі, в результаті інциденту ніхто не постраждав", - відзначили в Державтоінспекції.
Нагадаємо, раніше скандальний російський актор Олексій Панін в відео зверненні попередив Президента України, що крім Криму Росія може захопити Одесу. Пізніше Панін вибачився перед активістами через загрозу "взяти Одесу" .