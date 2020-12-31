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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 58630 просмотра

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Пандемия: в Китае зафиксировали случай нового штамма коронавируса из Британии

Киев • УНН

 • 10969 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании. Об этом в четверг сообщила газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, передает УНН.

Пандемия: в Китае зафиксировали случай нового штамма коронавируса из Британии

14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании.

12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.

Напомним, что согласно статистике ВОЗ — в Китае 96 592 случая заболевания, 4 784 человека погибли.

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