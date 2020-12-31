Пандемия: в Китае зафиксировали случай нового штамма коронавируса из Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Шанхайские медики впервые обнаружили на территории материкового Китая новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании. Об этом в четверг сообщила газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, передает УНН.
14 декабря тест на коронавирус 23-летней студентки, вернувшейся из Соединенного Королевства в Шанхай, показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у нее образца подтвердило наличие в ее организме штамма, который ранее получил распространение в Великобритании.
12 декабря, за два дня до вылета в КНР, ее тест был отрицательным.
Напомним, что согласно статистике ВОЗ — в Китае 96 592 случая заболевания, 4 784 человека погибли.