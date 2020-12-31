Пандемія: у Китаї зафіксували випадок нового штаму коронавірусу з Британії

14 грудня тест на коронавірус 23-річної студентки, яка повернулася із Сполученого Королівства в Шанхай, показав позитивний результат. Лабораторне дослідження взятого у неї зразка підтвердило наявність в її організмі штаму, який раніше отримав поширення у Великій Британії.

12 грудня, за два дні до вильоту в КНР, її тест був негативним.

Нагадаємо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 96 592 випадки захворювання, 4 784 людини загинули.