Пандемія: у Китаї зафіксували випадок нового штаму коронавірусу з Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Шанхайські медики вперше виявили на території материкового Китаю новий штам коронавірусу, виявлений раніше у Великій Британії. Про це в четвер повідомила газета China Daily з посиланням на звіт Центру по контролю і профілактиці захворювань КНР, передає УНН.
14 грудня тест на коронавірус 23-річної студентки, яка повернулася із Сполученого Королівства в Шанхай, показав позитивний результат. Лабораторне дослідження взятого у неї зразка підтвердило наявність в її організмі штаму, який раніше отримав поширення у Великій Британії.
12 грудня, за два дні до вильоту в КНР, її тест був негативним.
Нагадаємо, що згідно зі статистикою ВООЗ — у Китаї 96 592 випадки захворювання, 4 784 людини загинули.