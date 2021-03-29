Пандемия: в Израиле зафиксировали новый штамм коронавируса

Важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

“Штамм P681H начал встречаться в образцах биожидкостей пациентов примерно в ноябре 2020 года, однако следы его существования можно обнаружить в образцах сточных вод, собранных еще в октябре. Эта мутация, предположительно, ускоряет распространение коронавируса нового типа, не делая его более стойким к антителам. Предположительно, она не усиливает симптомы инфекции”, — пишут исследователи.

Вирусы, как и живые организмы, в ходе развития приобретают множество мутаций. Это позволяет им лучше приспосабливаться к условиям окружающей среды и бороться с конкурентами. В частности, среди наиболее известных и “успешных” мутаций коронавируса нового типа — британская, южноафриканская и бразильская разновидности, о существовании которых ученые узнали осенью 2020 года. В начале 2021 года эти разновидности начали доминировать во многих странах мира.

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При изучении образцов сточных вод биологи под руководством Неты Цукерман из Центральной вирусологической лаборатории Министерства здравоохранения Израиля открыли еще одну такую разновидность. Она начала распространяться по территории страны в конце осени 2020 года.

В воде из канализации часто остаются обрывки РНК вирусов, благодаря чему их можно использовать, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию и искать новые разновидности SARS-CoV-2. Анализируя образцы из разных городов Израиля, которые собрали в промежутке между августом 2020-го и январем 2021 года, ученые заметили, что в них было необычно много фрагментов генома коронавируса нового типа с одной и той же мутацией, P681H.

Она представляла собой небольшое изменение в структуре S-белка вируса — ключевой части его оболочки, которая отвечает за проникновение в клетку. Расчеты позволили ученым предположить, что P681H делает вирус более заразным. Поэтому биологи заинтересовались, как сильно эта мутация распространена среди жителей Израиля.

Цукерман и ее коллеги изучили несколько сотен образцов биологических жидкостей пациентов, которые заразились COVID-19 в конце осени прошлого года. Этот анализ позволил сделать вывод, что в Израиле появился новый уникальный штамм SARS-CoV-2. Для него характерна не только мутация P681H, но и некоторые другие изменения в структуре РНК.

По словам Цукерман и ее коллег, новая мутация пока не повлияла на количество заражений или частотму госпитализаций ее носителей. Ученые продолжают наблюдать за дальнейшим распространением и накоплением мутаций в геноме этой разновидности.

Справка

Согласно статистике ВОЗ — в Израиле 831 084 случая заболевания, 6 165 человек погибли.