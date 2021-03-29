Пандемія: в Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

Важливо відзначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

“Штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні. Ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції”, — пишуть дослідники.

Віруси, як і живі організми, в ході розвитку набувають безлічі мутацій. Це дозволяє їм краще пристосовуватися до умов навколишнього середовища і боротися з конкурентами. Зокрема, серед найбільш відомих і “успішних” мутацій коронавірусу нового типу — британський, південноафриканський і бразильський різновиди, про існування яких вчені дізналися восени 2020 року. На початку 2021 року це різновиди почали домінувати в багатьох країнах світу.

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При вивченні зразків стічних вод біологи під керівництвом Нети Цукерман з Центральної вірусологічної лабораторії Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю відкрили ще один такий різновид. Він почав поширюватися по території країни в кінці осені 2020 року.

У воді з каналізації часто залишаються обривки РНК вірусів, завдяки чому їх можна використовувати, щоб відстежувати епідеміологічну ситуацію і шукати нові різновиди SARS-CoV-2. Аналізуючи зразки з різних міст Ізраїлю, які зібрали в проміжку між серпнем 2020-го і січнем 2021 року вчені помітили, що в них було незвично багато фрагментів геному коронавірусу нового типу з однією і тією ж мутацією, P681H.

Вона представляла собою невелику зміну в структурі S-білка вірусу — ключової частини його оболонки, яка відповідає за проникнення в клітину. Розрахунки дозволили вченим припустити, що P681H робить вірус більш заразним. Тому біологи зацікавилися, як сильно ця мутація поширена серед жителів Ізраїлю.

Цукерман і її колеги вивчили декілька сотень зразків біологічних рідин пацієнтів, які заразилися COVID-19 в кінці осені минулого року. Цей аналіз дозволив зробити висновок, що в Ізраїлі з’явився новий унікальний штам SARS-CoV-2. Для нього характерна не тільки мутація P681H, а й деякі інші зміни в структурі РНК.

За словами Цукерман і її колег, нова мутація поки не вплинула на кількість заражень або частотму госпіталізацій її носіїв. Вчені продовжують спостерігати за подальшим поширенням і накопиченням мутацій у геномі цього різновиду.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ізраїлі 831 084 випадки захворювання, 6 165 осіб загинули.