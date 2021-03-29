Пандемія: в Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

ukru
21:00 • 3381 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 34656 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 37896 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 86630 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 53964 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 92299 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115349 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144335 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183950 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310196 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 101597 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 98282 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 102166 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 95289 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 87374 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 53308 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310196 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 244695 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 338397 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 331899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62200 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109608 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110446 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107433 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120827 перегляди
Актуальне
Пандемія: в Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

Пандемія: в Ізраїлі зафіксували новий штам коронавірусу

Київ • УНН

 • 17776 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Біологи виділили новий штам коронавірусу нового типу. Він виник на території Ізраїлю в кінці осені 2020 року і від інших різновидів вірусу відрізняється унікальною мутацією в ключовому білку оболонки. Опис вірусу вчені опублікували на medRxiv, передає УНН.

Важливо відзначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

“Штам P681H почав зустрічатися в зразках біорідин пацієнтів приблизно в листопаді 2020 року, проте сліди його існування можна виявити в зразках стічних вод, зібраних ще в жовтні. Ця мутація, імовірно, прискорює поширення коронавірусу нового типу, не роблячи його більш стійким до антитіл. Імовірно, вона не посилює симптоми інфекції”, — пишуть дослідники.

Віруси, як і живі організми, в ході розвитку набувають безлічі мутацій. Це дозволяє їм краще пристосовуватися до умов навколишнього середовища і боротися з конкурентами. Зокрема, серед найбільш відомих і “успішних” мутацій коронавірусу нового типу — британський, південноафриканський і бразильський різновиди, про існування яких вчені дізналися восени 2020 року. На початку 2021 року це різновиди почали домінувати в багатьох країнах світу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: вчені зафіксували, що “британський” штам коронавірусу виник у США в листопаді минулого року

При вивченні зразків стічних вод біологи під керівництвом Нети Цукерман з Центральної вірусологічної лабораторії Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю відкрили ще один такий різновид. Він почав поширюватися по території країни в кінці осені 2020 року.

У воді з каналізації часто залишаються обривки РНК вірусів, завдяки чому їх можна використовувати, щоб відстежувати епідеміологічну ситуацію і шукати нові різновиди SARS-CoV-2. Аналізуючи зразки з різних міст Ізраїлю, які зібрали в проміжку між серпнем 2020-го і січнем 2021 року вчені помітили, що в них було незвично багато фрагментів геному коронавірусу нового типу з однією і тією ж мутацією, P681H.

Вона представляла собою невелику зміну в структурі S-білка вірусу — ключової частини його оболонки, яка відповідає за проникнення в клітину. Розрахунки дозволили вченим припустити, що P681H робить вірус більш заразним. Тому біологи зацікавилися, як сильно ця мутація поширена серед жителів Ізраїлю.

Цукерман і її колеги вивчили декілька сотень зразків біологічних рідин пацієнтів, які заразилися COVID-19 в кінці осені минулого року. Цей аналіз дозволив зробити висновок, що в Ізраїлі з’явився новий унікальний штам SARS-CoV-2. Для нього характерна не тільки мутація P681H, а й деякі інші зміни в структурі РНК.

За словами Цукерман і її колег, нова мутація поки не вплинула на кількість заражень або частотму госпіталізацій її носіїв. Вчені продовжують спостерігати за подальшим поширенням і накопиченням мутацій у геномі цього різновиду.

Довідка

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Ізраїлі 831 084 випадки захворювання, 6 165 осіб загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79