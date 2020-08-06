Пандемия: в Нью-Йорке установят блокпосты, за нарушение карантина — штраф в 10 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Из-за пандемии COVID-19 на въездах в Нью-Йорк установят контрольно-пропускные пункты, чтобы следить за соблюдением карантина гостями города. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пишет New York Post, передает УНН.
По словам мэра Нью-Йорка, путешественникам, находящимся вне штата, могут грозить штрафы до 10 тыс. долларов, если они нарушат двухнедельное карантинное правило города. Новый отряд правоохранителей будет проверять людей выборочно на контрольно-пропускных пунктах на главных мостовых и тоннельных переездах Нью-Йорка.
"Идея заключается в том, что мы не хотим наказывать людей. Мы хотим учить, мы хотим убедиться, что они соблюдают правила", - сказал де Блазио.
Сейчас путешественники из 35 стран с высоким уровнем риска и Пуэрто-Рико должны пройти карантин в течение 14 дней. Те, кто прилетает в аэропорты Нью-Йорка, также должны заполнить специальную форму путешествия.
Отмечается, что в течение двух месяцев в Нью-Йорке наблюдается низкий показатель положительного тестирования на COVID-19 на уровне 3%, но каждый пятый новый случай в городе фиксируют у приезжих.
Как сообщал УНН, ВООЗ зафиксировала 206 тыс. новых случаев COVID-19 в мире в сутки. Лидером по количеству зафиксированных случаев COVID-19 в мире остаются США - более 4,6 млн человек инфицированы.