Пандемія: у Нью-Йорку встановлять блокпости, за порушення карантину – штраф у 10 тис. доларів

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Через пандемію COVID-19 на в'їздах до Нью-Йорка встановлять контрольно-пропускні пункти, аби стежити за дотриманням карантину гостями міста. Про це заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо, пише New York Post, передає УНН.

За словами мера Нью-Йорка, мандрівникам, які перебувають поза штатом, можуть загрожувати штрафи до 10 тис. доларів, якщо вони порушать двотижневе карантинне правило міста. Новий загін правоохоронців буде перевіряти людей вибірково на контрольно-пропускних пунктах на головних мостових і тунельних переїздах Нью-Йорка.

"Ідея полягає в тому, що ми не хочемо карати людей. Ми хочемо їх навчати, ми хочемо переконатися, що вони дотримуються правил", – сказав де Блазіо.

Наразі мандрівники з 35 країн із високим рівнем ризику та Пуерто-Рико повинні пройти карантин протягом 14 днів. Ті, хто прилітає в аеропорти Нью-Йорка, також повинні заповнити спеціальну форму подорожі.

Зазначається, що протягом двох місяців у Нью-Йорку спостерігається низький показник позитивного тестування на COVID-19 на рівні 3%, але кожен п’ятий новий випадок у місті фіксують у приїжджих.

Як повідомляв УНН, ВООЗ зафіксувала 206 тис. нових випадків COVID-19 у світі за добу. Лідером за кількістю зафіксованих випадків COVID-19 у світі залишається США - понад 4,6 млн людей інфіковані.

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