Пандемия: в Германии тысячи людей поехали отдыхать в горы несмотря на призывы властей

"В первые дни нового года в горных регионах Германии воцарилась зимняя погода, и десятки тысяч немцев, несмотря на многочисленные предостережения и призывы власти и полиции оставаться дома с учетом распространения коронавируса в стране, отправились в горы, чтобы полюбоваться первым снегом, покататься на лыжах и санках. Из-за введеного с 16 декабря в Германии локдауна лыжные курорты закрыты, не работают лифты и спасательные службы, а лыжные трассы не подготовлены к использованию. Кафе и рестораны, а также гостиницы для туристов были закрыты еще со 2 ноября", - сообщает СМИ.

Чтобы сделать пребывание отдыхающих максимально дискомфортным и этим отпугнуть их от поездки в горы, местные власти ограничили число мест на парковках, закрыли общественные туалеты, запретили продажу еды и горячих напитков навынос, хотя это запрещено в городах. Однако все это не повлияло на желание немцев провести досуг на свежем воздухе на снегу.

В первые три дня нового года образовывались многокилометровые пробки на подъездах к известным зимним курортам, среди которых Зауэрланд на западе Германии, Баварские Альпы на юге, горы Таунус в Гессене и регион Гарц в Тюрингии. В Винтерберге в Зауэрланде парковки были заполнены до отказа, сотни взрослых и детей катались по склонам на санках, на лесных тропах было так же живо, как в отдельные дни в центре большого города.

Только 2 января в Винтерберге полиция оштрафовала более 270 человек за нарушение коронавирусных ограничений (несоблюдение дистанции, отсутствие защитных масок), а также за неповиновение и оскарбления в сторону полицейских. Вечером 2 января местные власти Винтерберга объявили о запрете посещения города, однако это не повлияло на ситуацию, в результате чего 3 января полиция перекрыла несколько дорог, ведущих к нему. Городская власть уверяет, что поток отдыхающих из-за этих ограничений прекращен.

Бургомистр города Шлирзе в Баварских Альпах Франц Шнитценбаумер (Franz Schnitzenbaumer) также констатировал огромный наплыв отдыхающих, в том числе сотни саночников и лыжников даже на самых малых склонах, сотни людей на коньках, катающихся замерзшим озером. По его словам, заметно, что в этом году из-за пандемии никто не поехал в отпуск - в расположенном неподалеку Мюнхене и его окрестностях проживает около трех миллионов человек.

Напомним, премьер-министры разных федеральных земель Германии в выходные дни дали понять, что не видят оснований для ослабления нынешнего жесткого локдауна, срок действия которого истекает 10 января.