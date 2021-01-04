Пандемия: МИД Китая отреагировало на теорию об "утечке коронавируса из лаборатории" в Ухане
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Китай считает ложью высказанную заместителем советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджером теорию о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань. С таким утверждением в понедельник в ходе брифинга выступила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пишет УНН.
“Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно произведен. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли ее критике. Китайские ученые неоднократно давали комментарии по данному вопросу средствам массовой информации. Американские СМИ также посещали Уханьский институт вирусологии, где им с профессиональной точки зрения сообщали о реальном положении дел”, — заявила дипломат. Она также добавила, что китайские журналисты неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие подобные утверждения.
“Господин Поттинджер, будучи высокопоставленным чиновником правительства Соединенных Штатов, продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь и клевету. Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттинджера или официальной позицией США”, — отметила представитель МИД КНР.
На прошлой неделе таблоид Daily Mail опубликовал заявление Поттинджера, в котором чиновник со ссылкой на информацию разведки назвал самой вероятной причиной пандемии утечку коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в городе Ухань.
В мае президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин тогда заявила, что предположения главы Белого дома об утечке коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за “глупой ошибки в Китае” противоречат действительности.
Отметим, что согласно статистике ВОЗ — в Китае 96 972 случая заболевания, 4 791 человек погиб.