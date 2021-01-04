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Пандемія: МЗС Китаю відреагувало на теорію про "витік коронавірусу з лабораторії" в Ухані

Київ • УНН

 • 15305 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Китай вважає брехнею висловлену заступником радника президента США з питань національної безпеки Метью Поттінджером теорію про те, що причиною пандемії став витік коронавірусу SARS-COV-2 з лабораторії в місті Ухань. З таким твердженням в понеділок під час брифінгу виступила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн, пише УНН.

Пандемія: МЗС Китаю відреагувало на теорію про "витік коронавірусу з лабораторії" в Ухані

“Всім відомо про так звану теорію витоку вірусу з лабораторії в місті Ухань, де він був штучно зроблений. Майже всі світові вчені і експерти в галузі контролю за захворюваннями, включаючи американських фахівців в даній області, піддали її критиці. Китайські вчені неодноразово давали коментарі з даного питання засобам масової інформації. Американські ЗМІ також відвідували Уханьський інститут вірусології, де їм з професійної точки зору повідомляли про реальний стан справ”, — заявила дипломат. Вона також додала, що китайські журналісти неодноразово наводили цифри і факти, які спростовують подібні твердження.

“Пан Поттінджер, будучи високопоставленим чиновником уряду Сполучених Штатів, продовжує повторювати брехню і наклеп, що вже раніше звучала. Я дуже сподіваюся, що американська сторона внесе ясність, чим є дана заява: особистою думкою пана Поттінджера або офіційною позицією США”, — зазначила представник МЗС КНР.

Минулого тижня таблоїд Daily Mail опублікував заяву Поттінджера, в якому чиновник з посиланням на інформацію розвідки назвав найімовірнішою причиною пандемії витік коронавірусу SARS-COV-2 з лабораторії в місті Ухань.

У травні президент США Дональд Трамп припустив, що новий коронавірус міг покинути Уханьський інститут вірусології через некомпетентність персоналу. Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн тоді заявила, що припущення глави Білого дому про витік коронавірусу з біологічної лабораторії в місті Ухань через “дурну помилку в Китаї” суперечать дійсності.

Відзначимо, що згідно зі статистикою ВООЗ — в Китаї 96 972 випадки захворювання, 4 791 людина загинула.

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