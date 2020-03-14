Пандемия коронавируса: в Италии за сутки скончались 175 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Жертвами коронавируса в Италии за истекшие сутки стали 175 человек. Об этом на брифинге сообщил глава итальянского Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает УНН.
“Число скончавшихся 175”, — сообщил чиновник.
Таким образом общее количество зафиксированных летальных случаев, причиной которых стала коронавирусная инфекция, в Италии составляет 1 441.
Кроме того, число зараженных за минувшие сутки выросло на 2795 человек и теперь составляет 17 750 человек.
Напомним, Италия ввела карантин по всей стране.
15 марта Украина планирует отправить спецрейс для эвакуации своих граждан из Италии.