Пандемия коронавируса: в Баварии футболистов призвали отказаться от зарплат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Звездам футбола следует отказаться от миллионных гонораров, чтобы помочь своим клубам в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает УНН со ссылкой на idowa.de.
Зёдер отметил, что многие футболисты в Германии получают очень высокие зарплаты, поэтому звездам футбола на время следует отказаться от денег с целью оказать экономическую помощь клубам, за которые они выступают.
“Так что, возможно, идея заключается в том, чтобы каждый внес свой вклад, с целью преодолеть кризис”, — сказал он.
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Премьер-министр Баварии также отметил, что “обеспечение выживания профессиональных футбольных клубов не является сегодня самой важной и неотложной задачей”.
Как писал УНН, итальянские клубы тоже хотят оставить футболистов без зарплаты.
По мнению отдельных экспертов, украинские футбольные клубы тоже могут стать “жертвами” коронавируса и дефолта.
На фоне мирового финансового кризиса и пандемии, наши олигархи могут просто перестать дотировать свои ФК, считает Андрей Смолий.