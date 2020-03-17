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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102448 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105306 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 107292 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106105 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 115090 просмотра

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Пандемия коронавируса: в Баварии футболистов призвали отказаться от зарплат

Пандемия коронавируса: в Баварии футболистов призвали отказаться от зарплат

Киев  •  УНН

 • 10894 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Звездам футбола следует отказаться от миллионных гонораров, чтобы помочь своим клубам в кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает УНН со ссылкой на idowa.de.

Зёдер отметил, что многие футболисты в Германии получают очень высокие зарплаты, поэтому звездам футбола на время следует отказаться от денег с целью оказать экономическую помощь клубам, за которые они выступают.

“Так что, возможно, идея заключается в том, чтобы каждый внес свой вклад, с целью преодолеть кризис”, — сказал он.

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Премьер-министр Баварии также отметил, что “обеспечение выживания профессиональных футбольных клубов не является сегодня самой важной и неотложной задачей”.

Как писал УНН, итальянские клубы тоже хотят оставить футболистов без зарплаты.

По мнению отдельных экспертов, украинские футбольные клубы тоже могут стать “жертвами” коронавируса и дефолта.
На фоне мирового финансового кризиса и пандемии, наши олигархи могут просто перестать дотировать свои ФК, считает Андрей Смолий.

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