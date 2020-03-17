Итальянские клубы хотят оставить футболистов без зарплаты - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Клубы итальянских Серии A и Серии B планируют заморозить зарплаты игроков. Об этом у себя в Twitter написал журналист Николо Шира, передает УНН.
По словам журналиста, итальянские ФК хотят принять такое решение, чтобы сократить убытки от приостановки сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В свою очередь, профсоюз футболистов Италии выступает против этой идеи и хочет, чтобы игроки получали выплаты в полном объеме в течение всего сезона.
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Как писал УНН, экономические проблемы могут настигнуть и украинские ФК. Такой прогноз озвучил Андрей Смолий. Он также не исключил, что что дефолт может быть объявлен олигархами в своих клубах для того, чтобы "не платить по долговым обязательствам", в том числе, и футболистам.